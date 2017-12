Pontes de acesso a Manhattan continuam fechadas No day-after dos ataques terroristas a Nova York, as pontes que dão acesso à ilha de Manhattan continuam fechadas ao tráfego de veículos e pedestres. Mas na ponte do Brooklyn, que liga o bairro do mesmo nome às regiões de Wall Street e Distrito Financeiro, foram abertas algumas exceções, como para os carros funerários. Os carros dirigem-se ao Battery Park, onde foi improvisado um necrotério. O Battery Park fica ao lado de onde se encontram hoje os escombros das duas torres do World Trade Center. Pela ponte do Brooklyn também podem passar aqueles que trabalham nas operações de resgate, veículos que transportam destroços dos desabamentos e blindados das Forças Armadas, deslocados para o local. Dos escombros, ainda sai uma fumaça cinzenta. Tropas da Guarda Nacional também foram enviadas a Nova York para ajudar nas operações de resgate.