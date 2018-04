População aplaude até a máquina perfuradora

Enquanto o mundo se comovia com o resgate dos mineiros na mina San José, os moradores de Antofagasta saíam às ruas para ver passar uma das estrelas da operação: a perfuradora T-130, responsável por abrir o caminho de quase 700 metros que permitiu a saída dos sobreviventes. "Em todas as partes tocavam as buzinas para nós, mas nunca imaginei que juntaria tanta gente assim", disse Juan Castillo, motorista do caminhão.