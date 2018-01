População da Índia é atacada por misteriosos objetos Esferas voadoras que emitem luzes vermelhas e azuis estão atacando moradores de vilarejos em região pobre da Índia causando queimaduras extensas e até a morte de pelo menos sete pessoas. Este, pelo menos, é o relato dos moradores atacados. "Um misterioso objeto voador o atacou durante a noite. Seu estômago foi aberto e ele morreu dois dias mais tarde", disse Raghujaj Pal, vizinho de Ramji Pal, uma das vítimas. Segundo os médicos, há uma situação de histeria em massa. A polícia tem outra explicação: insetos com cerca de 9 centímetros, que "deixam ferimentos e rachaduras superficiais", disse Kavindra P. Singh, superintendente da polícia local. A população discorda desta explicação. Pelo menos sete pessoas morreram em decorrência de ferimentos ainda sem explicação, no estado de Uttar Pradesh. Outras pessoas conseguiram sobreviver aos ferimentos causados provavelmente à noite. "Eu não consigo mais dormiu por causa do medo", disse Kalawati, de 53 anos. Kalawati foi ferida na semana passada e mostra bolhas negras no antebraço, local do ataque. "Era como uma grande bola de futebol que brilhava". "Aquilo queimou minha pele."