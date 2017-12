População da Índia poderá chegar a 1,4 bilhão em 2026 A população da Índia aumentará em 300 milhões de pessoas nos próximos anos e chegará a 1,4 bilhão em 2026, segundo um relatório oficial que pede o controle da natalidade para frear o ritmo de crescimento. Esses números, divulgados nesta terça-feira, 27, em um estudo que acompanha o Orçamento geral, foram calculados em função do último censo oficial, de 2001, quando foram contabilizados 1,029 bilhão de habitantes na Índia, o segundo país mais populoso do mundo, atrás apenas da China. O relatório faz um chamado ao controle da natalidade por meio de métodos anticoncepcionais e defende a melhoria da assistência sanitária à população infantil, especialmente nas zonas rurais. O estudo admite que, em comparação com seus vizinhos, a Índia sofre de grandes carências em equipamentos de saúde e que seus indicadores neste setor são piores que os de China, Sri Lanka, Bangladesh e Nepal. Os dados fazem parte de um relatório econômico apresentado pelo ministro da Economia indiano, P. Chidambaram, e foram obtidos pelo Grupo Técnico de Projeção da População, um organismo oficial criado em maio.