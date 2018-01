População de Gaza se prepara para ofensiva A nova ofensiva do Exército de Israel preparada para responder ao atentado de ontem em Tel Aviv poderia ter como alvo a Faixa de Gaza, onde as forças de segurança palestinas esvaziaram suas bases e quartéis e a população trancou-se em casa. Cercada pelo mar, de um lado, e por soldados israelenses e cercas de arame farpado de outro, esta região habitada majoritariamente por palestinos ainda não foi alvo da Operação Muralha Protetora, por meio da qual o Exército de Israel arrasou a maior parte das cidades da Cisjordânia. Segundo o serviço secreto israelense, o camicase que ontem provocou uma explosão num salão de bilhar em Rishon Letzion, deixando 16 mortos e dezenas de feridos, era proveniente de Gaza. Na Faixa de Gaza continua vivendo uma grande parte dos líderes e combatentes dos grupos integristas palestinos cujas redes na Cisjordânia foram aparentemente desmanteladas. O movimento Hamas, que aqui conta com milhares de militantes, reivindicou também este último massacre. Enquanto isso, o número dois da organização, Abdelaziz al-Rantisi, fazia novas ameaças: "Continuaremos respondendo aos massacres de Ariel Sharon e o faremos com o que temos e podemos." O Hamas criticou as declarações do presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Yasser Arafat, que hoje ordenou às suas forças de segurança que adote "medidas muito rígidas" para evitar "ataques terroristas contra civis israelenses". Esta foi a primeira vez que Arafat referiu-se desta forma aos atentados promovidos pelos militantes palestinos. "Preferiríamos se a liderança palestina condenasse a morte de nosso povo e a devastação de nossas cidades", respondeu Al-Rantisi. Segundo o líder do Hamas, "quem acredita que a paz deve ser discutida com os israelenses deve ver o que ocorreu nos últimos 10 anos, quando os israelenses fizeram fracassar todos os acordos". Al-Rantisi não confirmou nem desmentiu a reivindicação do atentado feita ontem à noite, em nome do Hamas, à televisão do Hezbollah no Líbano. Ao comentar o fato de a explosão ter ocorrido poucos minutos após o início de um delicado encontro entre o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, na Casa Branca, Al-Rantisi mostrou-se informado e garantiu que "tudo não passou de coincidência". "Nós observamos que diariamente ocorrem massacres contra o povo palestino e respondemos. Se não o fizéssemos, nossa resposta seria o silêncio. E o silêncio não serve", prosseguiu. "Gaza é uma bomba relógio", comentou Raji Sourani, diretor do centro palestino de direitos humanos. Na Faixa de Gaza, o desemprego atinge 65% da população economicamente ativa. A renda média per capita é de ? 900 por anos. Há dois anos, o Exército impede que os palestinos cruzem a fronteira com Israel, onde antes havia trabalho, o que serve para alimentar ainda mais o ódio e o desejo de vingança. "Se os israelenses ocuparem aqui, entenderão o que preparamos para eles", adverte um jovem combatente. Segundo um funcionário do governo israelense, "invadir Gaza não é inevitável, mas seria um ensaio". Leia o especial