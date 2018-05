População de NY critica resposta à nevasca

Mesmo três dias depois da forte nevasca, Nova York continuava caótica ontem. A situação não foi normalizada nos aeroportos da cidade, com novos cancelamentos e aviões tendo de esperar até 11 horas para conseguir desembarcar seus passageiros.

Muitas vias continuavam obstruídas pela neve e mesmo nas áreas mais movimentadas de Manhattan era praticamente impossível atravessar algumas ruas por causa do acúmulo de neve nas calçadas.

Desde domingo, cerca de 10 mil voos foram cancelados nos EUA, metade deles em Nova York. A reportagem do Estado viveu a experiência de milhares de passageiros que tentavam desembarcar no aeroporto JFK, o principal da cidade. Vindo de São Paulo, tendo de ficar um dia em Miami até as condições climáticas melhorarem, o voo da TAM 8080 teve de sobrevoar em círculos por cerca de uma hora e meia antes de receber autorização para pouso.

Na pista, o aparelho teve de permanecer três horas e meia esperando a liberação de um portão para desembarcar os passageiros. Mas a companhia Cathay Pacific bateu o recorde, ficando 11 horas com os passageiros dentro do avião. Air France, Lufthansa e Aeromexico também ficaram mais de seis horas esperando para realizar o desembarque.

Dentro do aeroporto, pessoas dormiam nos corredores e algumas lanchonetes não tinham mais alimentos. Os banheiros do JFK estavam sujos e com os lixos transbordando. Muitos funcionários não conseguiram chegar ao aeroporto ou ficaram sobrecarregados de serviço. As malas demoravam até quatro horas para chegar às esteiras.

A população da cidade também reclamava do fracasso da prefeitura em lidar com a crise. Muitas ruas de regiões do Brooklyn, Queens, Staten Island no Bronx não haviam sido tocadas pelos responsáveis pela desobstrução das vias, impedindo muitas pessoas de sair de suas casas.

Ao menos 50 ônibus estavam encalhados em alguma região de Nova York - no domingo, eram 600. Duas linhas de metrô tiveram seus serviços suspensos. Apenas alguns turistas não reclamavam por cauda da oportunidade ver o Central Park completamente branco pela neve.

O popular prefeito Michael Bloomberg recebeu duras críticas da imprensa local. Em entrevista coletiva, ele assumiu a culpa. "Não fizemos um bom trabalho como gostaríamos ou como a cidade esperava. Não sei dizer com certeza o motivo de esta vez ter sido pior do que as outras" administrações de crise durante nevascas, disse.

PARA LEMBRAR

O caos nos aeroportos de Nova York começou no fim da semana passada, quando fortes nevascas atingiram a Costa Leste dos EUA. As pistas ficaram cheias de neve, impedindo pousos e decolagens. Sem ter como embarcar ou voltar para casa, muitos passageiros tiveram de passar o Natal nos aeroportos, dormindo no chão ou em macas.