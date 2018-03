População de Washington prepara-se para o pior Faltam ainda algumas semanas para começar uma ação militar americana no Iraque. Em Washington, contudo, já se vive um clima que não chega a ser de guerra mas deixou, também, de ser de normalidade. A ameaça de um ataque terrorista, ampliada na terça-feira pela divulgação de mais uma gravação ameaçadora atribuída a Osama bin Laden, criou um estado de intensa ansiedade entre os cerca de 3 milhões de habitantes da região metropolitana da capital americana e convenceu muitos deles de que é hora de preparar-se para o pior. O suprimento de fita adesiva e de rolos de plástico desapareceu das prateleiras da Strosnider hoje pela manhã, menos de uma hora depois da abertura da popular loja de ferragens deste subúrbio de Washington. "É a terceira vez que ficamos sem plástico e sem ?duct tape? desde ontem, já encomendamos mais e acho que vamos vender tudo o que chegar", disse Edward Briscoe, um funcionário da loja, referindo-se a uma fita isolante cinza, usada em tubulações de alumínio - um dos itens que o novo departamento da Defesa Interna aconselhou os residentes de Washington e de Nova York a comprar, na noite de segunda-feira, como parte de um kit de sobrevivência na eventualidade de um ataque terrorista com arma química ou biológica. O kit inclui também suprimento de água e comida para três dias, lanterna, rádio portátil e pilhas. "Ontem eu comprei fita e plástico mas, já que estou aqui, vou levar mais uns rolos desta fita para embalagem que, numa emergência, também serve", disse Linda Jay, que foi hoje à loja para fazer cópias de chaves. "Pessoalmente, não estou nem em pânico nem despreocupada, acho que não vai acontecer nada de grave aqui, mas resolvi tomar algumas providências porque o governo está dizendo que existe uma ameaça", explicou Linda, que foi casada com um diplomata americano e morou no Rio, em São Paulo e em Belém do Pará, nos anos 60 e 70, acompanhando o ex-marido. "Vivi em Moçambique durante um período de conflito e muita tensão, antes da independência (do país, em 1975); a situação não é comparável, mas estamos atravessando um momento de grande apreensão; hoje eu acordei achando que estávamos sofrendo um ataque químico, por causa do pacote que encontraram na ponte da rua 14". O pacote, que provavelmente caiu de um carro, nada continha de perigoso, mas obrigou a polícia a fechar um dos principais acessos do Estado de Virginia para a capital americana e causou um congestionamento de mais de trinta quilômetros, que só terminou no final da manhã. Pouco antes das 10h00, um novo alarme falso de ataque químico provocou o esvaziamento e o fechamento temporário da estação de metrô Eastern Market. Paralelamente, o departamento de Defesa ordenou um reforço da segurança do espaço aéreo em Washington e Nova York, ordenou um aumento dos vôos que patrulham os céus das duas cidades desde os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 e colocou baterias antiaéreas móveis junto ao Pentágono. A essa hora, no supermercado Giant, em Bethesda, a prateleira com galões e litros de água engarrafada já estava praticamente vazia. A duas quadras de distância, a Strosnider exibia uma cena surrealista: o número de pessoas em busca de "duct tape" tinha sido superado pelo dos repórteres e técnicos de quatro emissoras de televisão local e da inglesa INT, interessadas em registrar a corrida à loja que a administração Bush desencadeou na terça-feira, quatro dias depois de ter elevado para a cor laranja o estado de alerta contra possíveis ataques terroristas - um abaixo do mais severo. "Eu confesso que estou muito ansiosa e não sei mais o que pensar", disse Nancy Markson, depois de ouvir de Briscoe que haveria mais "duct tape" à tarde. "Nunca vivi nada parecido e gostaria que tudo isso passasse logo, mas receio que vamos ter que viver nessa incerteza, porque não tenho muita dúvida mais de que vamos à guerra no Iraque". Briscoe, que está acostumado a aconselhar clientes preocupados com coisas mais triviais, como a cor ou tipo de tinta que devem usar na parede da cozinha, não disfarçava sua perplexidade diante da recomendação feita pelo governo para proteger a população de um ataque químico ou biológico. "Se as pessoas pensassem um pouco, elas se dariam conta de que a idéia de vedar completamente um cômodo de segurança de uma casa com plástico e fita adesiva não funciona, porque é muito difícil conseguir uma vedação total", disse ele. "Agora, se você conseguir vedar completamente, funciona por muito pouco tempo: você se salva do ataque químico ou biológico mas o ar acaba e você morre asfixiado". O kit de segurança que a administração Bush recomendou à população suscitou outras dúvidas. O New York Times, por exemplo, observou que o momento escolhido para anunciar a medida "parece irônico, diante do fato de que os Estados e municípios ainda não receberam a ajuda federal que lhes foi prometida para comprar equipamentos necessários para evitar as conseqüências de eventuais ações". Segundo o jornal, "Washington está conclamando as pessoas a se prepararem para um ataque químico comprando ?duct tape?, enquanto que falha em fornecer aos serviços de bombeiros os fundos necessários para a compra de detectores de ações de bioterrorismo e de roupas de proteção em caso de ataque químico ou biológico".