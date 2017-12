População do 1º mundo pára de crescer O crescimento natural da população mundial praticamente parou nos países industrializados, e foi transferido quase que totalmente para os países pobres da África Ásia e América Latina. Esta descoberta está incluída no relatório anual sobre população global feito pelo Escritório de Referência Populacional, com base em Washington. "Atualmente, das 83 milhões de pessoas adicionadas à população mundial a cada ano pela diferença entre nascimentos e mortes, apenas 1 milhão está em países industrializados", afirmaram os demógrafos Carl Haub e Diana Cornelius, que prepararam o relatório "2001 World Population Data Sheet". Segundo o estudo, em 1950 havia duas vezes mais pessoas vivendo em países pobres, mas que em 2050 essa diferença poderá ser de seis para um. "A população do mundo em desenvolvimento deverá crescer cerca de 2,9 bilhões até 2050, comparado com apenas 49 milhões nos países mais desenvolvido", afirmam os autores.