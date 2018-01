População em campo de refugiados chega a 300.000 Nos últimos meses, o número de afegãos abrigados em um campo de refugiados nos arredores de Herat, no oeste do país, triplicou, passando para aproximadamente 300.000 habitantes, disseram hoje membros de equipes de ajuda humanitária. Os abrigos estão em falta e as temperaturas são congelantes durante a noite. Porém, os moradores dizem que as condições nas quais eles viviam antes eram ainda piores. Dan Gill, da Organização Internacional de Migração, disse que os grupos de ajuda humanitária estão tentando distribuir comida em cidades das regiões afetadas para evitar que os necessitados procurem lugares como Maslakh, onde mais de mil pessoas chegam diariamente. Leia o especial