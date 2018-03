População hispânica cresce rapidamente nos EUA A população hispânica cresceu quatro vezes mais que a população total dos Estados Unidos nos últimos dois anos, convertendo-se na minoria mais numerosa do país, informou o censo americano. Segundo estimativas oficiais, a quantidade de hispano-americanos cresceu para 38,8 milhões em julho de 2002, cerca de 10% a mais que em abril de 2000. Com esses números, os hispânicos representam 13,5% do total de habitantes dos Estados Unidos. No mesmo período, a população nacional aumentou 2,5%, atingindo 288 milhões de pessoas. A população negra, por muito tempo a principal minoria do país, cresceu apenas 3% no período de 27 meses para 36,6 milhões, o equivalente a 12,7% do total de residentes dos Estados Unidos. Os asiáticos constituem a terceira minoria mais numerosa, ao representar 4% da população geral dos EUA, ou cerca de 12,7 milhões de pessoas. Este grupo cresceu 9% no mesmo período analisado pelo censo. Os branco não-hispânicos, que representam cerca de 70% da população, continuam como o maior grupo, com 200 milhões de pessoas. No entanto, esta população cresceu menos que 1% entre abril de 2000 e julho de 2002. O governo federal considera os hispânicos como uma ?etnia?, não uma ?raça?. Desta forma, eles podem pertencer a qualquer ?raça?.