População mundial poderá atingir 11 bilhões em 2050 A população mundial poderá atingir 10,9 bilhões de pessoas no ano 2050 caso as mulheres não tenham um maior acesso à educação e a cuidados com saúde, segundo o relatório "Estado da população mundial/2001", elaborado pelo fundo populacional da Organização das Nações Unidas (ONU). Hoje, o mundo tem 6,1 bilhões de habitantes. Segundo o informe, as mulheres deverão receber uma atenção adequada sobre a saúde reprodutiva, ter uma situação de igualdade com os homens e o direito de planejar o tamanho de suas famílias para que o planeta possa conter o aumento da população. Em uma entrevista coletiva para anunciar o relatório, realizada em Londres, o diretor Alex Marshall disse que os países ricos não estão liberando os US$ 20 bilhões anuais que são necessários para alcançar tais objetivos. Marshall acusou principalmente os Estados Unidos, o Japão e a Alemanha de não fazerem pesar sua influência. De acordo com a ONU, todo o crescimento populacional projetado pelo informe ocorrerá nas nações em desenvolvimento, agravando a luta contra a pobreza. Ainda segundo o informe, o crescimento populacional e o maior consumo alterarão o planeta "em uma escala sem precedentes", degradando o solo, contaminando o ar e a água.