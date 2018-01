População sueca chegará a 9 milhões este ano Estimulado pelo sol do verão, generosos benefícios da previdência social e não desencorajado por um dos mais altos impostos do mundo, o número de suecos deve ultrapassar os 9 milhões este ano, segundo anunciou hoje a agência oficial de estatísticas da Suécia. A agência vem monitorando a população há nos e até mesmo colocou um relógio para medir a evolução da população em seu site na Web. Hoje, ao meio dia (7 horas em Brasília), ele contava 8.986.339 suecos. A pesquisadora do órgão Helen Marklund diz que o limiar dos 9 milhões será ultrapassado por causa do aumento da imigração e novos nascimentos na Suécia. ?Entretanto, exatamente quando, em agosto, é impossível dizer?, desculpou-se. Segundo ela, por volta de 2026 a população atingirá os 10 milhões. Embora para os 180 milhões de brasileiros, os números suecos pareçam irrisórios, a Suécia é o mais populoso dos países nórdicos e escandinavos. A vizinha Finlândia tem 5,2 milhões de habitantes, a Dinamarca, 5,4 milhões, e a Noruega, 4,6 milhões. A Alemanha, o mais populoso da Europa tem algo mais do que 82 milhões de habitantes.