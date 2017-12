Popularidade de Blair continua no nível mais baixo Apesar de o governo do Partido Trabalhista estar sendo mais bem avaliado, o índice de popularidade do primeiro-ministro Tony Blair continua no nível mais baixo de todo seu mandato, segundo uma nova pesquisa. A sondagem da ICM para o Guardian, publicada hoje, mostrou que o oposicionista Partido Conservador está cinco pontos atrás do Trabalhista e seu líder, Iain Duncan Smith, é tão impopular quanto Blair. O apoio ao Partido Liberal Democrata, também na oposição, caiu sete pontos para 21%, enquanto os conservadores ganharam três pontos, para 33%. O Partido Trabalhista também subiu três pontos, para 38%. O índice de populariade de Blair continuou o mesmo do mês passado, no nível mais baixo de seis anos no poder. Segundo a pesquisa, 33% dos entrevistados se disseram satisfeitos com o trabalho do premier, enquanto 61% se manifestaram insatisfeitos. Duncan Smith teve a aprovação de 30%, contra 52% que acham que ele não está tendo um bom desempenho.