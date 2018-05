Popularidade de Brown ajuda partido O primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, levou o Partido Trabalhista ao melhor índice de popularidade em relação à oposição desde o período anterior à guerra do Iraque, segundo pesquisa publicada ontem no jornal Sunday Times. Brown, que sucedeu Tony Blair em junho, ajudou o partido a liderar com dez pontos de diferença. A pesquisa indica 42% de aprovação para os Trabalhistas contra 32% para o Partido Conservador.