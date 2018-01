Popularidade de Bush atinge nova baixa histórica A guerra no Iraque continua a puxar para baixo a taxa de aprovação do presidente dos EUA, George W. Bush. Segundo pesquisa da rede de TV americana CBS, a avalição do povo americano sobre como o presidente vêm administrando a guerra, a política externa e sobre o desempenho geral de Bush no cargo está no nível mais baixo de todo o mandato. A taxa vêm declinando continuamente. Agora, 41% dos americanos aprovam o desempenho do presidente, enquanto 52% desaprovam. Há duas semanas, 44% aprovavam. Um ano atrás, 66%. Agora, 61% desaprovam a atuação do presidente na condução da guerra no Iraque, enquanto 34% aprovam. Com o aumento das preocupações com a situação iraquiana, 65% dos americanos agora crêem que o país está no caminho errado. A CBS informa que a pesquisa foi conduzida por meio de 1113 entrevistas por telefone com adultos escolhidos aleatoriamente em todo o território americano. A margem de erro é de três pontos porcentuais.