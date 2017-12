Popularidade de Bush aumentou com ele fora A popularidade do presidente americano, George W. Bush, aumentou durante o mês em que ele esteve longe de Washington. Segundo uma pesquisa do Instituto Zogby, Bush tem hoje 50% de aprovação da população - 3 pontos porcentuais a mais em relação ao índice que obteve ao partir para sua propriedade no Texas, onde passou as férias. Como pessoa, e não como presidente, Bush é admirado por 58% dos americanos. O político democrata mais popular para os americanos é o ex-vice-presidente Al Gore, com 40%, seguido por Hillary Clinton, com 24%.