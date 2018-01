Popularidade de Bush cai 8 pontos com denúncia Numa indicação do estrago político causado pelas denúncias do ex-assessor antiterror Richard Clarke, segundo as quais a administração de George W. Bush negligenciou a ameaça representada pela Al-Qaeda antes dos ataques de 11 de setembro de 2001, a popularidade do presidente americano caiu oito pontos porcentuais, de acordo com pesquisa divulgada neste domingo pela revista Newsweek. Na semana passada, 65% dos eleitores aprovavam a ação de Bush contra o terrorismo. Esse número, agora cai para 57%. A sondagem indica também que, se a eleição presidencial de novembro fosse hoje, o candidato democrata, John Kerry, obteria 48% dos votos e Bush, 47%. Esta projeção não envolve o candidato independente Ralph Nader. Caso Nader mantivesse sua intenção de concorrer, Bush venceria por 45%, enquanto Kerry ficaria com 43%. Nader obteria 5% dos votos. Sem cortes Ante a ofensiva da Casa Branca para desqualificar as declarações de Clarke - para tentar conter os danos à candidatura Bush -, o ex-assessor disse não temer que o governo quebre o sigilo de declarações feitas por ele quando ainda trabalhava para a administração. Segundo os republicanos, numa audiência concedida a portas fechadas no Senado, há dois anos, Clarke defendeu a política de combate ao terror da Casa Branca. "Não me importo que tornem públicas as declarações ao Senado. Mas que o façam completamente, com todas as seis horas da audiência. Não um trecho daqui, outro dali", afirmou Clarke numa entrevista concedida ao programa da rede de TV NBC Meet the Press. Clarke disse também que a Casa Branca "está revirando todos os seus correios eletrônicos" e os divulgando de forma seletiva.