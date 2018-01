Popularidade de Bush cai ao 2º pior nível do mandato A avaliação positiva sobre a gestão do presidente George W. Bush atingiu o segundo menor grau desde o início de seu mandato. Pesquisa divulgada hoje revela que 52% da população americana aprova seu trabalho. O nível mais baixo de aprovação a Bush foi registrado antes de 11 de setembro de 2001, 51%. A pesquisa foi produzida pela rede de TV CNN, o jornal USA Today e o instituto Gallup. O diretor do Gallup, Frank Newport, atribui a queda na popularidade de Bush a seu fraco desempenho na economia e ao atribulado processo de ocupação do Iraque após a vitória sobre Saddam Hussein. "O público ainda percebe que a economia está pobre. O Iraque não está ajudando, provávelmente está atrapalhando", disse ele. A pesquisa foi feita com 1.025 americanos entre segunda-feira e quarta-feira desta semana, após o pronunciamento de Bush na TV sobre a situação no Iraque. Uma pesquisa anterior ao discurso também mostrou que a aprovação a Bush estava em 52%. Logo em seguida aos ataques terroristas de 2001 a Nova York e Washington, a popularidade de Bush girava em torno dos 90%.