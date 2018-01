Popularidade de Bush cai para 29% A popularidade do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, registrou um novo mínimo, com sua gestão sendo aprovada por apenas 29% dos entrevistados, segundo uma pesquisa publicada nesta sexta-feira pelo jornal The Wall Street Journal. Na história recente do país, só o presidente Jimmy Carter (1977-1981) registrou tão baixo nível de aceitação popular, durante a crise dos reféns com o Irã em 1979. Segundo a pesquisa, elaborada pela empresa Harris com 1.003 adultos, 29% dos entrevistados acham que Bush está fazendo um "excelente ou um bom trabalho" como presidente. Em abril, os que pensavam desta forma correspondiam a 35% e em janeiro, a 43%. Há dois dias, outra pesquisa, do jornal The New York Times e da rede de televisão CBS, situava o nível de aceitação de Bush em 31%, mesmo número que seu pai obteve em julho de 1992, quatro meses antes de perder a reeleição frente a Bill Clinton (1993-2001).