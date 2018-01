Popularidade de Bush chega a 44%, a mais alta em um ano A popularidade do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, chegou a 44%, o nível mais alto dos últimos 12 meses, segundo uma enquete do instituto Gallup para o jornal USA Today e a rede de TV CNN. Entre os fatores que a pesquisa mencionou para este aumento do índice de aprovação da gestão presidencial de Bush estão a queda dos preços da gasolina nas últimas semanas e a campanha da Casa Branca para focar a atenção do país na guerra contra o terrorismo. A enquete realizada com 1.003 adultos foi realizada no fim de semana passado, sete semanas antes das eleições de novembro, quando os eleitores escolherão os 435 membros da Câmara de Representante e um terço dos cem senadores que formam a Câmara Alta. A eleição, inclusive, é outro fator apontado para o aumento da popularidade. Segundo o USA Today, muitos republicanos que estavam em desacordo com algumas políticas do presidente "estão retornando ao rebanho" com a aproximação da eleição. O índice de aprovação para a gestão presidencial de Bush estava em 43% dos entrevistados em janeiro deste ano, segundo o Gallup. Em maio, esse índice havia caído para 31%. "A nova pesquisa mostrou que os eleitores estão mais inclinados a dar seu voto aos candidatos que apóiem Bush em matéria de terrorismo", assinalou o jornal. Pela primeira vez, desde dezembro, a maioria das pessoas não disse que a Guerra do Iraque foi um erro. Os entrevistados ficaram divididos em partes iguais - 49% e 49% - acerca deste ponto.