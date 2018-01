Popularidade de Bush continua alta O presidente dos EUA, George W. Bush conta com um forte apoio público segundo pesquisas de opinião divulgadas hoje. De acordo com um levantamento feito pela ABC-Washington Post com 1.607 adultos entre 24 e 27 deste mês, o trabalho do líder norte-americano é aprovado por 83% dos pesquisados. Uma outra pesquisa, da CNN-USA Today-Gallup, que ouviu 1.011 adultos entre os dias 25 e 27, mostra uma aprovação ainda maior, de 84%. Segundo o levantamento da CNN-USA Today-Gallup, Bush tem cerca de 20 pontos porcentuais de vantagem sobre os congressistas democratas para liderar com questões de economia e educação e 60 pontos no caso de quem poderia tratar melhor das relações exteriores. A pesquisa ABC-Washington Post perguntou qual a questão que os norte-americanos mais gostariam que fosse tratada pelo presidente durante o discurso sobre o estado da União, que será realizado hoje à noite. Dos pesquisados, cerca de um terço respondeu economia, outro um terço prefere questões domésticas, como o seguro social, saúde e educação, e um quinto prefere o assunto terrorismo.