Popularidade de Bush é a mais baixa desde 11 de setembro A popularidade do governo Bush atingiu seu nível mais baixo desde os atentados de 11 de setembro, conforme pesquisa da Zogby International divulgada hoje. A 16 meses de tentar a reeleição, o presidente George W. Bush conta com 53% de aprovação, contra 58% no mês passado e 82% à época dos atentados. Subiu de 41% a 46% a porcentagem de americanos que reprovam a administração Bush. Para 47% deles, é hora de renovar o governo. ESta é a primeira vez que o índice de rejeição supera o de americanos que dariam a Bush um segundo mandato (46%). A frente mais popular do atual governo é a luta contra o terrorismo. Mas mesmo neste item, Bush perde aprovação: seu apoio, que já foi de 75%, está em 59%. Os números corroboram enquetes da revista Time e do canal CNN, reveladas na sexta-feira, que também apontaram queda de popularidade.