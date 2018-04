Popularidade de García cai 9 pontos O índice de aprovação do presidente peruano, Alan García, caiu 9 pontos porcentuais, para 21%. A queda se deve à avaliação do desempenho de Garcia diante dos choques entre policiais e indígenas, que deixou 33 mortos no dia 15. Em pesquisa publicada pelo jornal El Comercio, 57% dos entrevistados responsabilizam o presidente pelas mortes.