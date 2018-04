Popularidade de Garcia cai após conflitos, diz pesquisa A popularidade do presidente peruano Alan Garcia caiu nove pontos porcentuais, segundo pesquisa divulgada hoje, devido a seu desempenho frente ao conflito na selva que deixou pelo menos 33 mortos após um protesto indígena. A sondagem da Ipsos Apoyo, publicada no diário "El Comercio", revelou que apenas 21% da população aprova a gestão de Garcia, contra 76% que desaprovam (3% dos entrevistados não manifestaram uma posição). A popularidade do presidente cai há três meses seguidos e já é a menor desde dezembro de 2008.