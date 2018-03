Popularidade de Hollande avança após defesa de gays

O levantamento, realizado pelo Ifop para o jornal francês Le Journal du Dimanche, mostra que 29% dos entrevistados estavam satisfeitos com Hollande em maio, um aumento de quatro pontos porcentuais em relação ao mês passado.

Por outro lado, a pesquisa indicou que 71% dos franceses continuam insatisfeitos com o desempenho do presidente francês, que está há pouco mais de um ano no cargo.

Apesar da modesta melhora, o grau de aprovação de Hollande é o segundo menor desde que ele assumiu como presidente, de acordo com o jornal.

A pesquisa apontou que a determinação de Hollande em aprovar a recente lei que autoriza o casamento de pessoas do mesmo sexo e aparições públicas mais convincentes estão por trás do pequeno avanço de popularidade.

A sondagem foi realizada entre 16 e 25 de maio e envolveu 1.901 entrevistados. As informações são da Dow Jones.