Popularidade de Sarkozy cai ainda mais na França A popularidade do presidente da França, Nicolas Sarkozy, caiu em abril, segundo uma pesquisa Ifop publicada neste domingo no semanário Journal du Dimanche. De acordo com a sondagem, Sarkozy perdeu 1 ponto de popularidade este mês, com 72% das pessoas consultadas dizendo-se insatisfeitas com seu governo. Em março, esse índice era de 71%.