Popularidade de Sharon continua em alta O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, continua desfrutando de um alto índice de popularidade, apesar de uma escalada de ataques terroristas por parte dos palestinos, segundo uma pesquisa publicada hoje pelo jornal Maariv. O levantamento, realizado pela firma Market Watch com 594 israelenses adultos, mostra Sharon com 64% de aprovação, enquanto apenas 28% responderam desaprovar sua administração. Antes da realização da pesquisa, no último dia 7, um suicida palestino explodiu uma bomba no subúrbio de Tel Aviv, matando a ele mesmo e 15 israelenses, e dando início a uma nova onda de violência. A sondagem, que tem uma margem de erro de 4,5 pontos porcentuais, mostrou também que 59% dos entrevistados não estão satisfeitos com a performance de Sharon em questões econômicas e sociais. Mesmo assim, o índice de descontentamento neste item é muito menor do que o registrado há uma semana, de 79%. No decorrer da semana, o parlamento israelense aprovou um programa econômico de emergência com cortes no orçamento, incluindo reduções em pagamentos do seguro social e em subsídios para os israelenses de classe mais baixa. Sharon demitiu os ministros do partido ortodoxo Shas que votaram contra o plano, e a pesquisa demonstra que 62% das pessoas são favoráveis às demissões.