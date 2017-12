Popularidade de Toledo cai de 59% para 15% no Peru A popularidade do presidente peruano, Alejandro Toledo, caiu de 59% em agosto do ano passado - dias depois do início de seu governo - para 15% atualmente, segundo pesquisa realizada em Lima pela empresa privada Datum. A sondagem foi feita uma semana depois dos protestos populares contra a privatização das empresas geradoras de energia Egasa e Egesur, localizadas na região de Arequipa, que deixaram dois mortos e 200 feridos. Segundo a Datum, 82% dos pesquisados desaprovam a gestão do governo Toledo, ante apenas 15% de aprovação. Toledo assumiu o poder em 28 de julho de 2001 para um período de cinco anos. Ainda de acordo com a pesquisa, 45% dos entrevistados se pronunciaram a favor de uma renovação total do gabinete de Toledo, enquanto 43% defenderam uma renovação apenas parcial.