Popularidade do presidente do Peru cai a 7% A menos de um mês de cumprir três anos no poder, o presidente Alejandro Toledo conta com a aprovação de apenas 7% dos peruanos, enquanto que 91% deles o desaprovam e 2% se abstiveram de responder, segundo revelou uma pesquisa nacional. A sondagem, realizada pela empresa Datum Internacional com 1.118 pessoas entre 18 e 65 anos, mostrou também que 34% dos peruanos acreditam que a saída para o país está na convocação de eleições antecipadas, ao mesmo tempo em que 31% opinaram que o Congresso deveria declarar vaga a presidência. Outros 11% se mostraram favoráveis a um golpe de Estado por parte das Forças Armadas. Quando assumiu o governo, em julho de 2001, para um mandato de cinco anos, Toledo tinha uma aprovação de 59%, segundo a mesma empresa.