Populismos latino-americanos já não são o que eram

O fim do superciclo das matérias-primas teve consequências econômicas negativas além de outros efeitos indesejados na vida política latino-americana. Enquanto na Europa, nos EUA e em outras partes do globo prosperam populismos de todos os tipos, na América Latina parece ter chegado o momento de um refluxo e um parcial esgotamento do modelo.

Isso não significa que o populismo vernáculo vá desaparecer, tal milagre é difícil de ocorrer, mas que as sociedades regionais estão próximas do ponto de saturação com experimentos que trouxeram mais custos do que benefícios aos setores populares.

Basta recordar a época dourada do “relato”, quando, graças a ele, surgiram “revoluções” de todos os tipos, a começar pela bolivariana, sem esquecer a plurinacional, a cidadã e até mesmo o parcial renascer da sandinista. Embora não se tenham produzido transformações profundas, afirmar, depois de um triunfo eleitoral contundente, que a revolução havia triunfado era praticamente grátis. Fidel Castro era o modelo a seguir. Não tanto pelas mudanças de fundo que ele havia trazido à Revolução Cubana, mas pela determinação dos que chegaram ao poder de permanecer nele para sempre, ou, ao menos, pelo maior tempo possível.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Proliferaram, assim, as declarações de que “viemos para ficar”, que “o poder não se compartilha nem se reparte” ou que “governaremos pelo menos nos próximos 500 anos”. As reformas constitucionais para permitir a reeleição estiveram na ordem do dia e depois de forçarem algumas interpretações da norma para concorrer às eleições mais uma vez, em certos casos avançaram para a reeleição indefinida.

Os populistas reinantes estavam na crista da onda e, com os volumosos recursos amealhados com as exportações, eles puderam continuar pagando subsídios um ano sim e outro também.

A brusca saída de Honduras da Alba (Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América) e a morte de Hugo Chávez foram os primeiros indícios de que o projeto hegemônico cubano-venezuelano havia tocado o teto. A partir dali, os populismos governantes fizeram o possível para resistir no poder, como demonstram as mil e uma manobras de Nicolás Maduro, Evo Morales, Daniel Ortega e mesmo Rafael Correa. A derrota eleitoral na Argentina do projeto kirchnerista liderado pela “passionária do Calafate”, segundo a irônica definição de Jorge Fernández Díaz, veio a confirmar que o recuo começava a ser uma realidade.

Perda de apoio. Quando Chávez chefiava o governo, o regime bolivariano podia dar-se certos luxos democráticos, algo que está totalmente vedado ao chavismo-madurismo que sofre na própria carne a perda do apoio popular. Ele já não ganha eleições nem está em condições de convocar referendos em momentos delicados que lhe permitam renovar a legitimidade eleitoral de origem, a única que tem. Além da autoproclamada revolução bolivariana, constata-se que sem os votos eles não são nada. Como não os têm, precisam suspender eleições, negar-se a convocar um referendo revogatório, esvaziar o conteúdo das instituições e parecer-se cada vez mais com uma ditadura.

A sentença 156 do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) venezuelano que elimina as competências da Assembleia Nacional ao considerá-la em desacato, chega imediatamente depois que a mesma Corte eliminou com uma canetada a imunidade parlamentar enquanto outorgava atribuições especiais, amplas e genéricas, ao presidente Maduro. Isso significa, na prática, a liquidação do Poder Legislativo na Venezuela.

Com sua crueza habitual, o líder bolivariano disse claramente: “Estão me facultando um poder habilitante especial para defender a institucionalidade, a paz, a união nacional e rechaçar ameaças de agressão ou intervencionismos contra nosso país. Esta é uma sentença histórica.” Na verdade, o histórico da sentença 156 é que ela compromete com uma canetada a democracia venezuelana com a cumplicidade, ou melhor, a liderança, do governo.

Enquanto isso, neste domingo haverá eleições no Equador, onde, apesar de poder disputar a reeleição, Rafael Correa decidiu dar um passo para o lado antevendo uma possível derrota. Independentemente do resultado do segundo turno, as vitórias esmagadoras do passado acabaram e, no caso de um eventual e não descartável triunfo do oficialismo, Lenín Moreno não poderá governar como fez seu antecessor. Mesmo as ameaças de Correa de voltar à linha de frente da política se considerar em perigo as suas “conquistas” carecem do poder coercitivo de outrora.

Em que pese o retrocesso atual, o populismo não desaparecerá na América Latina. Ele mudará, mas lamentavelmente não desaparecerá, e voltará com algum de seus múltiplos rostos. O evidente é que o populismo existe, talvez não como categoria política, mas sim como uma forma de exercê-la, com um desprezo quase absoluto pela justiça, o Parlamento e outras instituições democráticas, e uma grande falta de respeito à verdade.

Neste sentido, convém lembrar que os mesmos cidadãos que votaram anteriormente de forma reiterada por opções populistas haviam tomado o partido, com a mesma ilusão, de candidatos de orientação muito diferente. Tampouco é descartável pensar que, no dia de amanhã, eles tornem a fazer algo similar e terminem virando as costas para todos aqueles que hoje dizem falar em seu nome. / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK

É ANALISTA DO REAL INSTITUTO ELCANO, ESPANHA