Por causa de greve, aeroporto de Lisboa fica sem combustível O principal aeroporto de Lisboa ficou sem combustível nesta quarta-feira por causa de uma greve de caminhoneiros, provocando atrasos nos vôos mas nenhum cancelamento, afirmou um porta-voz do aeroporto. "Não há suprimento de combustível para os aviões no aeroporto de Portugal, apenas para casos de emergência e aparelhos militares ou oficiais", disse o porta-voz. Segundo as declarações dele, as companhias aéreas passaram a abastecer seus aviões realizando escalas em outros aeroportos, como o da cidade do Porto. Caminhoneiros portugueses e espanhóis deram início a uma greve na segunda-feira protestando contra os altos preços dos combustíveis. Varejistas afirmaram que o estoque de alimentos começa a esgotar-se nos supermercados. Vários postos de gasolina em Lisboa ficaram sem o produto na quarta-feira, e longas filas de carros formavam-se nos postos que ainda dispunham de combustível para vender. A polícia afirmou que oferecerá escolta para alguns caminhões a fim de que consigam chegar a seus destinos, atravessando as linhas de piquete. (Por Elisabete Tavares)