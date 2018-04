Por censura, jornais são semanais. Mianmar se converte em objeto de disputa entre EUA e China

Com exceção do oficial A Luz de Mianmar, todos os jornais do país são publicados uma vez por semana, em razão da dificuldade logística de submeter textos e fotos aos censores e obter a resposta em tempo hábil.

O controle sobre a informação diminuiu a partir de meados de 2011, mas continuam a existir temas tabus, entre os quais estão o dalai-lama, em um claro sinal da influência exercida pela China.

Mesmo com as restrições, é evidente a liberalização da mídia, e os jornais agora podem estampar na capa fotos de Aung San Suu Kyi, algo impensável há poucos meses. Mas todos devem submeter o que vão publicar à censura prévia.

O veterano jornalista político Maung Wuntha mostrou ao Estado as provas da edição de 9 de fevereiro de seu semanário, A Era do Povo, fundado cinco meses antes da eleição de 2010.

Em vermelho, os censores escreveram instruções detalhadas sobre o que deve ser cortado, reescrito ou "suspenso" por tempo indeterminado da versão que será impressa.

"Nós podemos publicar fotos de Aung San Suu Kyi e criticar o governo, mas não podemos falar do processo de negociação com as minorias étnicas, da expansão econômica da China no país, do dalai-lama, de Liu Xiaobo (chinês que venceu o Prêmio Nobel da Paz em 2010) e de movimentos anti-China", observou Maung Wuntha.

Liberdade online. Enquanto a imprensa escrita continua sujeita a controles, a internet vive um período de extrema abertura, que coloca Mianmar em uma posição mais livre que a da China, onde sites como Twitter, Facebook e YouTube são bloqueados.

Além desses, os internautas de Mianmar podem agora ter acesso aos portais de notícias fundados na Tailândia e na Noruega por exilados políticos, todos críticos ao governo e aos militares.

O mais popular deles é o Democratic Voice of Burma (www.dvo.com) - Burma é a versão inglesa de Birmânia, nome pelo qual a oposição continua a se referir ao país.

O maior impacto da DVB se dá pela TV via satélite, que tem 10 milhões de espectadores em Mianmar, segundo seus diretores. Apesar de ilegais, os enormes pratos para captação do sinal são visíveis na paisagem urbana de Rangum.

Com a propagandística e sonolenta programação das redes oficiais, a DVB firmou-se como o canal para obtenção de informações confiáveis pela população. Seu grande momento foi em 2007, durante a Revolução do Açafrão, quando seus jornalistas arriscaram a pele para registrar e enviar ao exterior imagens dos protestos em massa contra o governo liderados por monges budistas e da violenta repressão que se seguiu - fato que inspirou o documentário dinamarquês Burma VJ, de 2008. Um desses jornalistas da DVB em 2007 era o músico Win Maw, que foi condenado a 17 anos de prisão por registrar os protestos.

Abertura. Depois de cumprir quatro anos de sua pena, Win Maw foi libertado em janeiro, na mais recente anistia a presos políticos anunciada pelo governo de Mianmar.

Com a abertura, as redes no exílio começaram a analisar a possibilidade de abrir escritórios em Mianmar. O grupo Mizzima, que opera da Índia e da Tailândia, já recebeu autorização do governo para se estabelecer em Rangum e planeja ter uma redação na cidade até meados do ano. Há seis meses, o site era bloqueado no país. / C. T.

As recentes reformas políticas realizadas por Mianmar transformaram o país no mais novo palco da disputa por influência na Ásia travada entre China e EUA, acirrada depois que Washington colocou a região no topo de sua agenda externa no ano passado. Empurrada para a esfera chinesa pelas sanções econômicas que isolaram o país nas últimas duas décadas, a antiga Birmânia tenta agora se distanciar do vizinho gigantesco e se aproximar dos americanos.

Essa é uma das inúmeras razões para a surpreendente sucessão de mudanças anunciadas desde março de 2011, quando um presidente nominalmente civil passou a comandar Mianmar, ao lado do Parlamento eleito em novembro de 2010, em uma votação questionada por observadores internacionais e boicotada pelo principal partido de oposição, a Liga Nacional pela Democracia (LND), de Aung San Suu Kyi.

A agenda executada desde então atende parte das exigências dos EUA para o levantamento das pesadas sanções econômicas impostas a partir dos anos 90: libertação de presos políticos, redução da censura, negociação com grupos étnicos e, acima de tudo, o fim da prisão domiciliar de Aung San Suu Kyi e a legalização de seu partido.

Ao mesmo tempo em que envia sinais amigáveis para Washington, o regime de Naypyitaw dá indícios de que as regras do jogo com Pequim se modificaram. O primeiro e contundente gesto nesse sentido veio em outubro, quando Mianmar anunciou a suspensão de um projeto chinês de US$ 3,6 bilhões para construção de uma usina hidrelétrica no venerado Rio Irrawaddy. O governo surpreendeu Pequim ao ceder à pressão da população e de ambientalistas, para os quais o empreendimento beneficiaria apenas os chineses, para os quais seriam entregues 90% da eletricidade a ser gerada no local.

As sanções americanas impedem investimentos em Mianmar e proíbem transações bancárias com o país, entre outros dispositivos.

Como os EUA continuam a ser o centro financeiro do mundo, as barreiras acabam afetando negócios de outras nações, ainda que elas não adotem sanções. Desde que o regime começou a emitir sinais de mudança, missões empresariais passaram a ocupar os hotéis de Rangum, maior cidade e capital de Mianmar até 2005, quando foi desbancada por Naypyitaw, a versão local de Brasília planejada pelos militares.

"Está se abrindo uma nova grande fronteira para negócios", afirma o embaixador do Brasil em Mianmar, José Carlos da Fonseca, que chegou ao país em outubro de 2010, às vésperas da eleição legislativa e da libertação de Aung San Suu Kyi, a líder de oposição que passou 15 dos últimos 20 anos em prisão domiciliar.

Parceria. No cenário de isolamento econômico e político, a China tornou-se o principal investidor e protetor de Mianmar, vetando no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) as propostas que tinham por objetivo censurar o país pelos inúmeros abusos de direitos humanos registrados nas últimas décadas.

No ano fiscal de abril de 2010 a março de 2011, empresas chinesas anunciaram investimentos de US$ 14 bilhões em Mianmar, o que as coloca na condição de maiores financiadores da maioria dos grande projetos em andamento. "Nós fomos empurrados para a China pela pressão do Ocidente. Nós precisamos comprar armas e munições", justifica Ko Ko Hlaing, conselheiro político do presidente, o ex-general Thein Sein.

Muitos analistas acreditam que a excessiva dependência da China começou a incomodar o Exército, que governa uma população que nutre desconfiança e ressentimento em relação ao gigantesco vizinho.

Dirigente do Partido Desenvolvimentista da Nacionalidade Rakhain, U Hla Saw reflete essa visão, cada vez mais comum no país: "A China pode fazer o que quer porque não há ninguém para competir com eles".

A região de U Hla Saw e da etnia Rakhain é estratégica para os interesses de Pequim: é rica em gás e fica no litoral do Golfo de Bengala, no Oceano Índico. Com a construção de infraestrutura de transporte, Rakhain pode garantir acesso ao mar para as províncias do oeste e do centro da China, evitando a navegação pelo Estreito de Malaca, entre Malásia e Indonésia.

Os chineses já estão investindo na construção de um gasoduto, que levará gás de Rakhain para a Província de Yunnan, no sudoeste. Enquanto isso, os moradores da região sofrem com a falta de gás e energia, ressalta U Hla Saw. Outro investimento patrocinado por Pequim em Rakhain é a construção de um porto em Kyaukpyu.

A hegemonia chinesa em Mianmar começou a ser desafiada em dezembro, quando Hillary Clinton esteve no país, na primeira visita em 50 anos de um secretário de Estado americano. Pouco antes, Washington havia delineado sua estratégia do "eixo asiático", que coloca a região no centro de sua política externa.

Pequim vê com apreensão a ofensiva americana na Ásia e acredita que ela tem o objetivo de cercar a China com um colar de alianças que vão do Japão à Índia, no qual Mianmar era a conta que faltava.