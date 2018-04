Por crise no Irã, Google lança ferramenta de tradução de farsi

O site de buscas na internet Google está acelerando trabalhos para lançar uma ferramenta que traduza textos do farsi, o idioma oficial do Irã, para o inglês e do inglês para o farsi. A gigante da internet disse à BBC que resolver agilizar o lançamento da ferramenta por causa do enorme interesse mundial pela crise que eclodiu no Irã após os polêmica em torno dos resultados da eleição presidencial.

Segundo a repórter da BBC na Califórnia Maggie Shields, o site de relacionamentos Facebook também está providenciando uma versão farsi com a ajuda de centenas de usuários que falam o idioma. As duas companhias afirmam que esperam melhorar o acesso à informação com as novas ferramentas.

O site de buscas Google já traduz 41 idiomas para o inglês e afirmou à BBC que resolveu adicionar o farsi à sua lista devido à crise iraniana. O engenheiro do site Franz Och, que está trabalhando na nova ferramenta, afirmou que o "Google Translate é mais uma ferramenta que os que falam o idioma farsi podem usar para se comunicar diretamente com o mundo e vice-versa... aumentando o acesso de todos à informação".

Och acrescenta que ele e sua equipe estão trabalhando intensamente nos últimos dias para acelerar o lançamento do serviço - que estaria com 80% do banco de dados da ferramenta de tradução automática pronto para operação. Já o Facebook criou uma versão de seu famoso site de relacionamento em farsi com a ajuda de internautas iranianos.

