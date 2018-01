Por dentro da máquina de propaganda do EI

Os textos da Al-Qaeda sempre exaltavam seus líderes, especialmente Osama bin Laden, mas a propaganda do EI geralmente foca em seus próprios soldados e seguidores. Aparições do líder Abu Bakr al-Baghdadi, por exemplo, são raras.

Ao contrário do formato utilizado pela Al-Qaeda, os vídeos do Estado Islâmico são cinematográficos, com grande ênfase em cenas dramáticas e efeitos especiais. “O grupo tem muita consciência de sua própria imagem, semelhante a uma corporação”, disse um funcionário da inteligência dos EUA envolvido no monitoramento das operações de mídia do Estado Islâmico. A abordagem do grupo extremista a respeito da construção de sua marca é tão disciplinada, segundo o funcionário, que se assemelha ao impacto de marcas como Coca-Cola e Nike.

No entanto, a frequência e o volume dos lançamentos do Estado Islâmico são surpreendentes. O grupo produz centenas de vídeos em mais de seis línguas diferentes, faz transmissões de rádio diariamente e consegue cerca de 2 milhões de menções no Twitter por mês.

Twitter e Facebook têm lutado para encerrar contas e perfis associados ao Estado Islâmico, e banir a distribuição de mensagens, mas os usuários encontraram formas de contornar a situação. Milhares de pessoas têm migrado para novos serviços que são menos vulneráveis às análises do governo, incluindo o Telegram, um aplicativo de mensagens criado por uma empresa de software russa que começou a desconectar canais do EI após os ataques de Paris.

Em uma análise dos textos divulgados pelo grupo terrorista, o especialista em militância jihadista Charlie Winter identificou 1.146 peças distintas de propaganda, incluindo fotos, vídeos e áudios, durante um único período do mês.

Winter contou cerca de 36 escritórios de imprensa separados que respondem à sede do Estado Islâmico em Raqqa, incluindo afiliadas na Líbia, Afeganistão e oeste da África, e notou evidências de uma coordenação extraordinária.

Em um determinado ponto da análise, ele notou que todas as afiliadas haviam simultaneamente migrado para um novo logotipo com a mesma caligrafia árabe. O ícone apareceu no mesmo lugar em todas as imagens e no primeiro quadro de todo vídeo lançado.

“Havia claramente um comunicado emitido”, disse Winter. “O Estado Islâmico está constantemente se esforçando para se tornar formal, o mais próximo do burocrático possível, para manter a aparência de ser um Estado.” O esforço para estimular a legitimidade é particularmente universal dentro do califado.

Os mesmo vídeos utilizados para chocar o mundo são usados internamente para intimidar as pessoas menos entusiasmadas do grupo extremista. Um fluxo constante de mensagens utópicas é selecionado para convencer as pessoas, ao estilo soviético, da superioridade do Estado Islâmico.

Enquanto o acesso à internet é normalmente restrito ao público, as unidades de propaganda instalam telas grandes nos bairros onde os moradores saem durante a tarde para assistir vídeos transmitidos de notebooks.

“É como um cinema”, disse Abu Hourraira al-Maghribi, um jovem de 23 anos com a cabeça raspada. Os vídeos são retirados da grande videoteca do Estado Islâmico, explica ele, e descrevem “a rotina, o treinamento militar e as decapitações”.

Os vídeos mais famosos do Estado Islâmico, como aqueles que mostram as decapitações de reféns e o piloto jordaniano sendo queimado vivo em uma jaula, foram exibidos várias vezes, disse ele.

Abu Hourraira afirmou que foi a uma exibição do tipo, próxima à Universidade de Mossul, que atraiu cerca de 160 pessoas, incluindo ao menos 10 mulheres e 15 crianças. Um dos vídeos mostrou uma execução feita por Mohammed Emwazi. Acredita-se que ele tenha sido morto em novembro em um ataque de um drone americano.

“As crianças, elas não desviam o olhar, elas ficam fascinadas por aquilo.”, contou Hourraira. Jihadi John se tornou um assunto de tanta fascinação que algumas crianças começaram a imitá-lo, usando “roupas pretas e um cinto com uma pequena faca”.