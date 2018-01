Por engano, CNN publica obituários de celebridades A emissora de tevê norte-americana CNN publicou hoje, por engano, os obituários de diversas personalidades - vivas - em seu site na Internet, desde o vice-presidente dos EUA, Dick Cheney, ao papa João Paulo II. O erro ficou no ar durante 20 minutos. As necrologias foram então retiradas do portal. Todos os textos traziam o ano de 2001 como data do falecimento. Além dos perfis do papa e de Cheney, era possível ter acesso aos obituários do ex-presidente americano Ronald Reagan, do presidente de Cuba, Fidel Castro, e do líder negro Nelson Mandela.