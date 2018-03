Por que a morte do espião interessa a Putin 

A pacata Salisbury é dominada por uma bela catedral gótica primitiva, que guarda a cópia mais bem preservada da Magna Carta, de João Sem Terra. No século 19, o escritor Anthony Trollope se inspirou naquele cenário bucólico para ambientar seus romances. Agora, Salisbury deverá ser invadida por uma horda de peritos da Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq), encarregados de investigar o envenenamento do espião Serguei Skripal e de sua filha, Yulia, com o agente nervoso Novichok, desenvolvido e produzido na União Soviética.

Levou oito anos até o governo do Reino Unido autorizar uma investigação sobre o assassinato de Alexander Litvinenko, o espião russo envenenado com polônio, em 2006. Concluída em 2016, ela constatou que o crime foi, provavelmente, “aprovado” pelo presidente Vladimir Putin. Desde Litvinenko, pelo menos 14 assassinatos em solo britânico foram atribuídos à ação do Kremlin. Desta vez, a reação da premiê, Theresa May, foi mais rápida, embora insuficiente - ela não congelou os ativos suspeitos mantidos por oligarcas russos no Reino Unido.

Que motivo teria Putin, às vésperas de uma eleição em que sua vitória é dada como certa, para autorizar um envenenamento que certamente seria ligado a ele? Pela lógica peculiar do governo russo, uma mistura de princípios da máfia e da KGB, as negativas diplomáticas e mentiras protocolares fazem parte do teatro externo.

O essencial é que todos os russos saibam quem foi - daí os vestígios óbvios. O objetivo é mostrar que um “traidor” como Skripal não está a salvo nem no bucólico interior britânico, nem que tenha sido extraditado como parte de um acordo, nem que não tenha mais nenhum segredo a revelar. Traiu, não há perdão. O eleitor nacionalista aplaude.

- Estudo avalia volta dos jihadistas europeus

O lado perverso do desmantelamento do Estado Islâmico na Síria e no Iraque começa ser sentido no Ocidente, com o retorno aos países de origem de jihadistas treinados no Oriente Médio. De 5 mil que foram para lá, algo como 1,5 mil já voltaram à Europa, segundo estimativa do belga Instituto Egmont. Um terço deles, para Bélgica, Holanda e Alemanha. Pesquisadores da Universidade George Washington identificaram o retorno de 64 aos Estados Unidos, 70% com cidadania ou residência permanente. Para uma catástrofe, apenas um terrorista basta.

- O final irônico da Toys ‘R’ Us

O fim da rede americana de lojas de brinquedos Toys “R” Us tem um lado irônico. Seu fundador, Charles Lazarus, foi criptógrafo na 2.ª Guerra e desenvolveu um sistema automatizado de controle de estoque capaz de atender a demanda por um sem-número de produtos. Pioneira no uso do computador na gestão, a empresa não resistiu ao terremoto provocado pelo comércio eletrônico, que levou os clientes para a Amazon.

- A reabilitação das pesquisas eleitorais

Pesquisas eleitorais têm sido torpedeadas por toda parte - do Reino Unido do Brexit aos Estados Unidos de Donald Trump, da Colômbia das Farc à São Paulo de João Doria. Mas uma nova análise de quase 31 mil pesquisas nacionais, entre 1942 e 2017, para 351 eleições em 45 países, demonstra que os erros não aumentaram. “Ao contrário do senso comum, o desempenho recente das pesquisas não foge ao ordinário”, escrevem os autores do estudo na Nature Human Behaviour.

- Relação entre games e violência foi exagerada

A relação entre videogames e o comportamento violento tem sido exagerada pela comunidade acadêmica, revela uma análise das universidades da Pensilvânia e do Missouri, publicada na revista da Associação Psicológica Americana. Os cientistas destrincharam um estudo célebre de 2010, que reuniu 381 pesquisas com 130 mil participantes. Descobriram distorções na maioria dos experimentos usados para comprovar a relação e, depois de corrigi-las, verificaram que ela é irrelevante.