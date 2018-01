Por telefone, Bush conversa com autoridades iraquianas O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, conversou, por telefone, com autoridades iraquianas após a aprovação no Parlamento do novo gabinete liderado pelo primeiro-ministro Nuri Al Maliki. Bush reiterou que a formação do governo iraquiano "abre um novo capítulo" das relações entre Washington e Iraque. O presidente realizou as declarações ao final de uma cerimônia religiosa na Igreja St. John, da qual participou junto com sua esposa, Laura.