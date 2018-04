Por telefone, Sarkozy e Lula discutem ações para Haiti O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu hoje um telefonema do presidente da França, Nicolas Sarkozy, para discutir ações conjuntas da comunidade internacional no Haiti, atingido na terça-feira por um terremoto de 7 graus na Escala Richter. A informação é do Ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Lula, de acordo com ele, mantém na agenda uma visita ao Haiti em fevereiro, prevista antes do terremoto.