Por um voto, Duhalde vence e acata FMI Depois de seis horas de debates no Senado, os integrantes do governo do presidente Eduardo Duhalde comemoraram a revogação da Lei de Subversão Econômica. A eliminação dessa lei era uma das exigências do Fundo Monetário Internacional (FMI) para liberar a ajuda financeira para a Argentina. Com a vitória, ainda que apertadíssima, o governo Duhalde consegue mais algum tempo de sobrevida. Com a revogação da lei, agora só falta conseguir a assinatura dos governadores para os acordos de ajuste de 60% no déficit fiscal das províncias. Os governadores prometem assinar até meados da semana que vem. E, se tudo correr bem, o governo Duhalde espera assinar o acordo com o Fundo Monetário até o fim de junho. A vitória no Senado foi difícil. Houve 34 votos a favor da revogação e 34 contra. O voto de Minerva, a favor do governo, foi do amigo de Duhalde e presidente do Senado Juan Carlos Maqueda. Antes dos debates, Duhalde deu sua última cartada, criticando os parlamentares que pretendiam votar contra a revogação, afirmando que eles "não querem que o país saia da crise". A Lei de Subversão Econômica foi criada em 1974 e permite que a Justiça processe com facilidade funcionários públicos, empresários e banqueiros envolvidos em casos de corrupção, fraudes e graves delitos contra a economia nacional. O FMI considera que a lei causa "insegurança jurídica" nos investidores estrangeiros e por isso exigiu sua revogação. Na opinião pública, a eliminação da lei causou a sensação de que a impunidade na Argentina aumentará mais ainda. Leia mais no Estadão