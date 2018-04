Porfirio Lobo toma posse como presidente de Honduras

Os protestos e o isolamento internacional contribuíram para que a crise econômica que Honduras vive se agravasse. Quando Zelaya foi derrubado, no dia 28 de junho de 2009, o governo ainda não contava com um orçamento aprovado pelo Congresso. "Todos sabemos que eu recebo um país na bancarrota, sabemos que os atores políticos de diferentes governos dilapidaram Honduras", disse o presidente eleito há alguns dias à imprensa local.

O Congresso do país aprovou um decreto que anistia Zelaya e os demais envolvidos nos acontecimentos relacionados ao golpe de Estado. O presidente eleito contou com o apoio decisivo de seu Partido Nacional para que a proposta fosse aprovada. As informações são da Dow Jones.