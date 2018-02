O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, disse que militares russos entraram em território ucraniano e convocou uma sessão do conselho de segurança do país. Os comentários foram feitos em um comunicado publicado na internet no qual o líder do país afirma que não participará da cerimônia de posse do novo presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, por causa da escalada de tensões na região de Donetsk.

"Eu decidi cancelar minha visita à Turquia por causa da forte escalada da situação na região de Donetsk... tendo em vista que forças russas entraram na Ucrânia", disse Poroshenko. "Hoje o lugar do presidente é em Kiev". Fonte: Associated Press.