Porta-aviões dos EUA realizará novos exercícios navais com Japão

TÓQUIO - O porta-aviões norte-americano "USS Carl Vinson" iniciará neste domingo, 23, novos exercícios navais com apoio do Japão no Oceano Pacífico ocidental, afirmou em Tóquio o ministro da Defesa japonês.

O Vinson e a frota que o acompanha se encontram na região em meio a crescentes tensões em torno do programa nuclear e balístico da Coreia do Norte e dos temores ocidentais de que Pyongyang esteja planejando um sexto teste nuclear.

Os exercícios navais com o Carl Vinson devem durar vários dias, com a participação de duas embarcações de guerra japonesas, informou o ministério da Defesa nipônico.

É a terceira vez que a marinha japonesa realiza exercícios com o Vinson, depois de dois similares em março deste ano.

O vice-presidente norte-americano Mike Pence advertiu na quarta-feira, 19, que os Estados Unidos responderiam a qualquer ataque da Coreia de "maneira avassaladora e eficaz".

Um responsável norte-coreano teria avisado que Pyongyang não tem intenções de reduzir seu programa de mísseis, prometendo fazer testes semanais e ameaçando com uma "guerra total" se os Estados Unidos empreenderem a menor ação contra seu país.

Pence visitou a Coreia do Sul e o Japão antes da Austrália para tranquilizar seus aliados preocupados com o programa de mísseis norte-coreano. / EFE