Porta-voz afegão diz que Bin Laden está no Paquistão O suposto terrorista Osama bin Laden, fugindo da coalizão antiterror liderada pelos EUA, estaria com "amigos" de um líder de um partido religioso do Paquistão, afirmou hoje uma autoridade do governo interino afegão. Mohammad Abeel, porta-voz do Ministério da Defesa em Cabul, disse que Bin Laden estaria sendo protegido por "amigos" de Maulana Fazal ur-Rehman, um ativista islâmico paquistanês. Mas ao ser perguntado sobre a afirmação do porta-voz, o primeiro-ministro Hamid Karzai disse que seu governo desconhece o paradeiro do dissidente saudita. "Não sabemos onde ele está", afirmou Karzai, visitando um hospital de Cabul. "Mas onde quer que esteja, ele deve ser preso e levado à justicá internacional". Maulana Fazal ur-Rehman é o líder do Jamiat Ulema-i-Islam, um poderoso partido religioso do Paquistão simpático à deposta milícia afegã Taleban. Sua principal base de apoio está localizada em partes das províncias Noroeste e Baluchistan do Paquistão. Ele ajudou a organizar alguns dos maiores protestos pró-Taleban no Paquistão após o início dos ataques aéreos americanos em outubro. Riaz Durrani, secretário de informação do Jamiat Ulema-i-Islam rechaçou a acusação, considerando-a "sem base". "Apoiamos o Taleban, mas nunca tivemos qualquer relação com Osama bin Laden", garantiu. "Maulana Fazal-ur Rehman está sob detenção nos últimos três meses. Como pode ele ou seu partido fazerem isso?". Ele acrescentou: "Isso faz parte de uma conspiração internacional para atacar o Paquistão sob o pretexto de agir contra organizações religiosas.