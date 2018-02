Porta-voz da Al-Qaeda ameaça com mais ataques O porta-voz da Al-Qaeda voltou a ameaçar com novos ataques contra interesses americanos numa entrevista publicada hoje, e ridicularizou a campanha dos Estados Unidos para desmantelar a rede terrorista, chamando-a de "um roteiro de Hollywood". "A Al-Qaeda ainda mantém suas estruturas militar, de segurança, econômica e de informação", garantiu Sulaiman Abu Ghaith, segundo publicou o diário argelino ?El Youm?. "A Al-Qaeda irá organizar mais ataques dentro do território americano e no exterior, no momento que escolhermos, no local que escolhermos e com os objetivos que quisermos", disse Abu Ghaith. A entrevista do porta-voz da Al-Qaeda seguiu-se a uma outra veiculada pela Internet em 2 de junho, na qual Abu Ghaith ameaçava ataques contra americanos e judeus, atingindo "tanto pessoas quanto edificações". Esta entrevista foi publicada pelo diário árabe ?Al-Hayat?. O editor-chefe do ?El Youm?, um diário em língua árabe, disse que a entrevista divulgada hoje foi realizada no domingo através de dois intermediários. O editor, H´Mida Ayachi, afirmou que as perguntas foram enviadas, via fax, a um intermediário. Um segundo intermediário foi quem realmente apresentou as perguntas. Ele não quis dizer onde a entrevista ocorreu. Abu Ghaith afirmou que a Al-Qaeda "funciona de acordo com uma lógica rigorosa, secreta" e que a rede não pode ser esmagada. Ele menosprezou os ataques liderados pelos EUA no Afeganistão para erradicar a rede. "A campanha americana é nada mais do que um roteiro de Hollywood com milhares de vítimas inocentes mortas sem estarem implicadas na batalha". Ghaith prometeu também que a Al-Qaeda irá atacar o "governo fantoche" do primeiro-ministro afegão, Hamid Karzai. A Al-Qaeda e seu líder, Osama bin Laden, são os principais suspeitos dos ataques terroristas de 11 de setembro nos EUA. O paradeiro de Bin Laden é desconhecido.