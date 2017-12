Porta-voz da ANP acusa facções de criar caos em Gaza O porta-voz do Governo da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Ghazi Hamad, pertencente ao Hamas, atacou duramente através de um "exame de consciência" as facções armadas, às quais responsabiliza pela caótica situação na Faixa de Gaza e pela grave crise econômica. Hamad, que reiterou hoje suas acusações em declarações em hebraico e exclusivas à rádio pública israelense, foi entrevistado devido a um artigo divulgado no domingo em jornais eletrônicos Palestinos. "Gaza está sob a palmatória da anarquia e as espadas do fanatismo", escreveu Hamad, ex-editor jornalístico que trabalha como porta-voz do Governo do primeiro-ministro da ANP, Ismail Haniyeh. Haniyeh está atualmente negociando com o presidente da ANP, Mahmoud Abbas, do movimento nacionalista Fatah, a formação de um governo palestino de união nacional. "Lembro o dia em que Israel acabou de se retirar de Gaza (em 12 de setembro do ano passado), e quando o povo foi às ruas para comemorar o que muitos viram como uma derrota ou a retirada israelense, e escutávamos entre os políticos promessas de transformar este território em uma área de comércio e indústria", disse. Por outro lado, "a vida se tornou um pesadelo, e uma carga intolerável" para a população. "Quando alguém anda por Gaza não pode menos que fechar os olhos: o que se vê é um caos inimaginável, apáticos policiais, jovens armados e famílias de luto recebendo Condolências". Hamad afirmou que, desde a retirada israelense, que veio depois do desmantelamento dos assentamentos judaicos de Gaza, cerca de 500 palestinos morreram e 3.000 foram feridos. Estas pessoas foram vítimas de incursões militares de Israel em resposta, entre outros, aos lançamentos de foguetes Qassam contra seu território, mas também dos confrontos entre as facções. Em comparação a esse número de vítimas, diz Hamad, três ou quatro israelenses morreram no mesmo período. "Nós sempre temos medo de falar de nossos erros, estamos habituados a culpar os outros", afirma. "Que relação têm com a ocupação (israelense), o caos, a anarquia, o roubo de terras, os assassinatos indiscriminados ou as rivalidades familiares?". O porta-voz do Governo de Haniyeh também afirma em seu artigo que os palestinos estão "presos pelas teorias da conspiração, o que limitou nossa capacidade para pensar". "Todos fomos atacados pela bactéria da estupidez", lamenta. "Perdemos o sentido da orientação e não sabemos para onde nos levam", acrescentou. No entanto, dirigindo-se finalmente aos grupos armados em seu "exame de consciência", Hamad pediu que,"por favor, tenham piedade de Gaza. Tenham piedade de nós por sua demagogia, pelo caos, pelas armas, pelos assassinatos e pelas lutas internas".