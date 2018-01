Porta-voz de Bush renuncia O porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, anunciou nesta segunda-feira que renunciará em julho. Em entrevista por telefone a uma TV dos EUA, Fleischer disse que ingressará no setor privado e será substituído pelo vice no cargo, Scott McLellan. Fleischer afirmou que desejava deixar este pesado trabalho antes do início da campanha para reeleição de George W. Bush. ?Decidi que chegou o momento de deixar a Casa Branca?, disse Fleischer. O porta-voz disse ainda que pretender deixar o cargo antes do início da campanha para reeleição de Bush em 2004. O presidente inscreveu-se sexta-feira para participar da próxima corrida à presidência dos EUA.