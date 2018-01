Porta-voz de Bush será submetido a cirurgia abdominal O secretário de imprensa da Casa Branca, Tony Snow, que sobreviveu a um câncer de cólon, disse nesta sexta-feira, 23, que seria submetido a uma cirurgia na semana que vem para retirar um pequeno tumor em seu abdômen inferior. Snow, ex-comentarista da Fox News nomeado em abril para dar um ar de fama à sala de imprensa da Casa Branca, disse que testes não mostraram que o tumor era maligno. "Mas, fora um forte sentimento de cautela, vou passar por uma cirurgia na segunda-feira e removê-lo (o tumor)", disse ele a repórteres. O secretário disse que ficaria fora do trabalho por um período de três a quatro semanas. Ele revelou no começo de 2005 que havia sido diagnosticado com um câncer de cólon, e passou por uma operação cirúrgica logo após. Esta é a segunda passagem de Snow pela Casa Branca, que havia trabalhado anteriormente como porta-voz do presidente George H.W. Bush, pai do atual presidente dos EUA, George W. Bush.