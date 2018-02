Porta-voz diz que FHC "deplorou" ataque a Gaza O presidente Fernando Henrique Cardoso deplorou o ataque feito na segunda-feira por forças israelenses contra uma área residencial na cidade palestina de Gaza, segundo informou o porta-voz da Presidência, Alexandre Parola. O ataque resultou em 15 mortos, incluindo 9 crianças, e mais de uma centena de feridos Fernando Henrique, segundo o porta-voz, reiterou a necessidade de que sejam respeitadas das disposições do Direito Internacional Humanitário, que obrigam o respeito a popoulações civis. Parola lembrou que a posição do governo foi expressa, nos mesmos termos, em nota oficial do Itamaraty, distribuída na própria terça-feira. Na nota, o Itamaraty reafirma "a convicção de que ações de violência, de parte a parte, apenas servem para agravar a situação no Oriente Médio, com o acúmulo de hostilidade e intolerância entre os dois lados, atitudes que inviabilizam a retomada do processo de negociação da paz, como é desejo da comunidade internacional".