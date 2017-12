Porta-voz do Exército iraquiano é assassinado a tiros Um grupo de pessoas não identificadas matou a tiros neste sábado o porta-voz do exército iraquiano na cidade de Basra, cerca de 550 quilômetros ao sul de Bagdá. O capitão Makram al Abasy morreu numa emboscada, numa avenida do centro de Basra quando ia para o trabalho de carro, informaram fontes de segurança locais, que pediram para não serem identificadas. Nos últimos dois anos, Basra, a segunda cidade em importância do país, foi palco de vários ataques contra altos funcionários do governo, líderes políticos e membros das Forças Armadas e da polícia.