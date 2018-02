Porta-voz do governo garante: Irã não possui armas nucleares O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Hamid Reza Asefi, garantiu hoje numa coletiva de imprensa que o país não está escondendo programas nucleares dos inspetores da Organização das Nações Unidas, e garantiu que a retomada do trabalho de combustível nuclear não significa uma violação à sua promessa de suspender as atividades relacionadas ao enriquecimento de urânio. "Não há bases nucleares que a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) não conheça", disse Hamid em vista da visita de Mohammed El Baredei ao país na próxima terça-feira, a terceira desde fevereiro de 2003. O Irã tem sofrido ampla pressão internacional acerca de seu programa nuclear. O país tem negado veementemente acusações dos Estados Unidos de que seu programa de energia atômica seja apenas um disfarce para suas secretas ambições de desenvolver armas nucleares.